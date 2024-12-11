Программа "Русский взгляд" за 10 декабря 2024 года
- наш ответ троллям
- отзывы наших адекватных зрителей
- пророчество Ванги о падении Сирии сбылось буквально
- Асад и нумерология
- предсказание Брэндона Бигга удара Орешником
- загадки дропа Q за 18 декабря 2017 года
- Драгункин о происхождении английского языка
- Нострадамус о III Мировой войне
- Антон Йохансон о III Мировой войне
- Китай и беспилотники
- Джин Диксон о нападении арабов на Израиль
- мнение из Израиля
- сон Александра Шепелева
- планы на следующую программу с Вальтером Аваковым
Иллюстрация: Питер Брейгель Старший. Притча о слепых. 1568
Пророчества вызывают когнитивный диссонанс
11/12/2024 03:15
Программа "Русский взгляд" за 10 декабря 2024 года
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