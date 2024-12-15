Сможет ли биткоин заменить доллар?

Программа "Русский взгляд" за 13 декабря 2024 года
- о ходе нумерологических экспериментов редакции
- читатели о новых снах Брендона Биггса
- ещё немного о Сирии
- почему США сосредоточены именно на Ближнем Востоке
- Дональд Трамп первым после Рональда Рейгана посетил NYSE
- радость в Сальвадоре
- некоторые технические характеристики биткоина
- цифровые валюты
- русские корни ФРС
- преимущества доллара
- сложная экосистема доллара
- перспективы валюты БРИКС
- перспективы биткоина
- недостатки золота как денег
- какие виды денег могут появиться через 10-15 лет
- перспективы тотальной токенизации