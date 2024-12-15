Шизофрения мировой политики

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Михайлова
15 декабря 2024 года
- Россия не планирует вводить визовый режим со странами Средней Азии, заявили в МИД РФ
- законопроект о запрете ввоза семей мигрантов заблокировало Правовое управление Госдумы
- кому выгодны запреты на коммуникации в стране
- кировский губернатор придумал новые меры по стимулированию рождаемости
- рубль вошел в пятерку худших мировых валют
- депутаты не знают, что цены в магазинах зависят от курса рубля
- сокрытие информации через создание информационного шума
- двуличие американских политиков в отношении решений МУС
- замалчивание проблем как основа советской пропаганды
- Ленин и Троцкий - межклановая война иностранной агентуры
- кому выгодна война на Украине
- ошибки и недоработки российской пропаганды