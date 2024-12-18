Предсказания сбываются на наших глазах

Программа "Русский взгляд" за 17 декабря 2024 года
- отзывы зрителей на эзотерические эксперименты редакции АРИ
- перспективы войн Израиля
- палестинцы - филистимляне
- предсказания Вероники Люкен
- предсказания Елены Айелло
- тульский старец Схиархимандрит Христофор о Третьей мировой войне
- старец Паисий о битве России с НАТО
- старец Матфей Вресфенский о Третьей мировой войне
- документ ЦРУ об экспериментах с расширением сознания
- Сирия и Ассирия
- проблемы Северного морского пути
- предсказания сербской провидицы Верицы Обренович
- куда пропал Шойгу?
- ответит ли Россия на теракт в Москве?
- зачем русским решать проблемы греков?
- будет ли что-то на предсказанный Q 10-й день?