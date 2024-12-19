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Реванш западных семей. XI век. «Офицеры связи»

19/12/2024 12:17
Редакционные материалы

Продолжение цикла передач АРИ с участием доктора экономических наук Вальтера Авакова по истории потомков жрецов Древнего Вавилона

  • Матильда Тосканская - «офицер связи» Западных семей при Папе Римском
  • Странные браки Матильды
  • Главная задача Матильды при всех Римских Папах
  • В чем выразилась благодарность Западных семей Матильде
  • Барон Заубуш – «офицер связи» Восточных семей при императоре Священной Римской империи
  • Упоминания о Заубуше в хрониках и документах частного характера
  • Отличительные особенности барона Заубуша
  • Попытки Генриха IV избавиться от Заубуша
  • Где был Заубуш во время хождения Генриха IV в Каноссу
  • Смерть Генриха IV, и зачем его перезахоранивали 3 раза
  • Сатанинские практики европейских аристократов при императоре Священной Римской империи Генрихе IV
  • «Парадокс Каноссы» или вмешательство Третьей силы
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