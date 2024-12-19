Реванш западных семей. XI век. «Офицеры связи»

Продолжение цикла передач АРИ с участием доктора экономических наук Вальтера Авакова по истории потомков жрецов Древнего Вавилона
- Матильда Тосканская - «офицер связи» Западных семей при Папе Римском
- Странные браки Матильды
- Главная задача Матильды при всех Римских Папах
- В чем выразилась благодарность Западных семей Матильде
- Барон Заубуш – «офицер связи» Восточных семей при императоре Священной Римской империи
- Упоминания о Заубуше в хрониках и документах частного характера
- Отличительные особенности барона Заубуша
- Попытки Генриха IV избавиться от Заубуша
- Где был Заубуш во время хождения Генриха IV в Каноссу
- Смерть Генриха IV, и зачем его перезахоранивали 3 раза
- Сатанинские практики европейских аристократов при императоре Священной Римской империи Генрихе IV
- «Парадокс Каноссы» или вмешательство Третьей силы