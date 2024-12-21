Программа "Русский взгляд" за 20 декабря 2024 года
- зимнее солнцестояние 2024
- отзывы зрителей об экспериментах редакции
- поправки к прошлым выпускам
- население Китая и России
- Сальвадор с Биткоином стал жертвой МВФ
- откровения Инсайдера и ануннаки
- сущность большевистского режима
- пресс-конференция президента РФ о Youtube и зиккурате
- предсказания Елены Блаватской
- предсказания Сары Хоффман
- прогноз Жака Аттали
- что ищут неизвестные дроны в США
- Жириновский о Третьей мировой
- Илон Маск о Третьей мировой
Третья мировая в предсказаниях
21/12/2024 03:00
Программа "Русский взгляд" за 20 декабря 2024 года
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