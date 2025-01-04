Предновогодняя программа с прогнозами на 2025 год

Программа "Русский взгляд" за 27 декабря 2024 года
Редакция Агентства русской информации поздравляет своих зрителей, слушателей и читателей с наступающим Новым годом!
- статистика по экспериментам редакции
- прогноз МВФ об окончании боевых действий на Украине
- о перспективах призывной армии
- западные демократии как нарушители международных конвенций
- пророчества Ванги о России
- "новое мышление" в пророчестве Ванги и в советской пропаганде 80-х годов
- "новые люди" в прогнозах Павла Глобы и в российской политике
- предсказания Арчены Нагабушанам на 2024-2026 годы
- о перспективах выноса терафима из зиккурата
- нужна ли нам Средняя Азия?
- окончание эпохи Кали-Юга и связь с городом Калуга
- окончание эпохи Рыб, переход Плутона в знак Водолея 19-20 ноября 2024 года
- пророчество Арчены от марта 2023 года о победе России в СВО
- пророчество Арчены о крахе глобальной экономики и финансовой системы
- пророчества афонского старца схиархимандрита Стефана Карульского
- предсказания сербского старца Гавриила Бошнянского
- что понимается под православием, реформа Никона
- предсказание Сидика Афгана о Чернигове
- предсказание пастора Рика Джойнера о России
- древне-болгарский язык и происхождение болгар
- предсказания Матроны
- предсказания Светланы Драган на 2025 год
- ответы на вопросы зрителей
- предсказания Московской редакции АРИ от 12 июля 2021 года на период с 2021 до 2026 года
- новые предсказания редакции АРИ на 2025 год
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