Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Михайлова 12 января 2025 года
- новые ограничения российского нефтяного экспорта со стороны США, OFAC и Китая
- мазутные пятна достигли города-курорта Евпатория на западе Крыма
- куда пропало МЧС
- проблема СВО - нет главного ответственного государственного органа
- нужны ли были выборы в Курской области
- министерство спорта платит WADA
- перегиб в сторону сверхценности спорта
- бюрократия на войне
- 80-летие победы и ситуация сейчас
- как бороться с авианалётами
Вспомоществования редакции АРИ принимаются здесь:
ВТБ: https://vtb.paymo.ru/collect-money/?transaction=5ee6d1d8-d012-46d4-8254-f3b60211be04 ЮМани: https://yoomoney.ru/fundraise/14H0CVPEI1J.240809
П101. Тенденции
12/01/2025 16:43
Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Михайлова 12 января 2025 года
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