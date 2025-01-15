Может ли Трамп быть Машиахом?

Программа "Русский взгляд" за 14 января 2025 года
- пророчество оптинского старца, преподобномученика Исаакии
- кто не придёт на инаугурацию Трампа
- продовольственная безопасность России
- "не нужно золота ему, когда простой продукт имеет"
- мессия в иудаизме
- священное время Руси
- что написано в Торе
- 13-й символ веры иудаизма
- второе пришествие в христианстве
- признаки приближения второго пришествия в христианстве
- признаки приближения второго пришествия в иудаизме
- Спаситель в зороастризме
- второе пришествие в иудаизме
- ВОЗ и Антихрист
- времена прихода Антихриста в исламе
- машиах у иудейских сект
- подходит ли Трамп под требования?
- что такое машиах?