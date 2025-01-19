Трамп собирает новую империю?

Программа "Русский взгляд" за 17 января 2025 года
- покушавшиеся на Трампа оказались медийными личностями
- последствия пожаров в Лос-Анджелесе
- задержание поджигателей, удивительные подробности
- как готовили пожары в США, а что в РФ?
- домыслы о предсказаниях пожара на обложке The Economist 2025
- промахнулись ли со своим предсказанием сценаристы сериала Симпсоны
- конспирологическая версия того, кто и зачем сжёг Лос-Анджелес
- малый ледниковый период и климатический оптимум
- Цукерберг предупредил, что ЦРУ всех читает, а правительство на него давило по части цензуры
- что даст строительство новой империи США
- достижения Америке в космических запусках
- зачем Китаю нужен Тайвань
- чем может объясняться плохой звук прямых эфиров в Телеграм
- результаты расшифровки "чёрных ящиков" разбившегося в Актау азербайджанского самолёта
- о подготовке к изданию книги "Гунны и готы"