Управляющие миром

Программа "Русский взгляд" за 04 февраля 2025 года
- Европу продолжают накачивать оружием и пропагандой для войны с Россией
- странное землетрясение под Полтавой
- США начали тарифные войны с соседями
- новый директор ФБР прошёлся по штатным блатным в Конгрессе
- кто отключил бортовой самописец Боинга
- три подряд авиационных катастрофы в США
- министр здравоохранения США о $5 млрд, выделенных USAID на переворот на Украине в 2014 году
- примеры безумных проектов USAID
- в Швеции массовый расстрел мигрантов
- дореволюционные достижения России в авиации
- нам пишут о ситуации в Турции
- знакомьтесь: семья Строцци из Флоренции