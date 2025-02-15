Программа "Русский взгляд" за 14 февраля 2025 года
- переговоры начались
- феномен бюрократической диктатуры
- Социалистические штаты Европы как итог более чем 100-летнего плана
- социальная революция в США, кто против кого?
- USAID финансировал мошеннические колл-центры на Украине
- под подозрением самая большая украденная сумма в истории - $2.7 трлн
- минобороны США финансировал операции по "социальной инженерии"
- привет американских масонов россиянским
- совпадение событий с числом 47
- хроника падения Ватикана
- что есть или было в подземельях Киево-Печерской Лавры
- главная тайна Ватикана в следующей программе
- ответы на вопросы слушателей
Описание происхождения земных рас основывается на гипотезе, которая не является истиной в последней инстанции и не имеет строгих научных подтверждений, но представляется
на сегодняшний день самой интересной из общедоступных.
Два фрагмента (20 и 67 сек) идут без звука. Те, кто помогает каналу материально, могут получить полную версию записи.