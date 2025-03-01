Потенциал замещающей миграции

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Михайлова
23 февраля 2025 года
- МИД РФ против ужесточения режима въезда трудовых мигрантов
- Международная организация по миграции
- "Глобальный договор" 2018 года
- Устав МОМ 2021 года
- строительство школ в Таджикистане и Киргизии за счёт российского бюджета
- страницы учебников истории в Таджикистане
- бунт 1916 года в Киргизии
- некоторые моменты истории присоединения Средней Азии к Российской империи
- борьба с нетрадиционной одеждой в Таджикистане
- недовольство коренного населения
- перспективы