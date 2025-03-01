Программа АРИ "Русский взгляд" за 25 февраля 2025 года
- $1,3 млрд из $4,4 млрд помощи Гаити ушли в Вашингтон сразу
- USAID было инструментом манипулирования средствами массовой информации и политикой за рубежом
- США с 2014 года потратили более $500 млн "формирование прозападной идентичности Украины"
- колониальный договор США с Украиной
- выбор колонизатора для Украины
- Cейм Польши отклонил проект постановления о запрете отправки польских войск на Украину
- Бельгия снова начинает призывать граждан на военную службу с 18 лет
- United States решили затопить
- за последние 2 месяца в США поступило 2000 тонн золота
- ролкер Grande Brasile судоходной компании Grimaldi загорелся в проливе Ла-Манш 18 февраля
- Дональд Трамп о химтрейлах
- новости Ватикана
- "Чёрный" Папа
- ответы на вопросы зрителей