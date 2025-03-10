Орден Лойола и США

Программа АРИ "Русский взгляд" за 04 марта 2025 года
- TSMC инвестирует $165 млрд в США
- виртуальный флешмоб в сенате США
- комментарий АРИ к переговорам США и Украины в Вашингтоне
- кто заинтересован в сохранении государственности 404
- кто создал зиккурат в Москве?
- иезуиты в политике США
- иранские кочевники как апофеоз маразма официальной научной парадигмы
- СССР как непотопляемый авианосец Британии против США
- какая гематрия работает
- люди, которые готовы исполнять роль биороботов за деньги
- сообщение от наших нумерологов
- иезуитские университеты в России