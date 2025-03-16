Россия как криптоколония - часть 1

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Михайлова
16 марта 2025 года
- слабое государство
- шесть признаков колонии
- Канада, Австралия и другие части Королевства
- система неоколониализма
- распад колониальной системы после Второй мировой войны
- борьба США с Британией за разрушение колониальной системы
- Украина как зависимое государство
- шведская Финляндия в составе Российской империи
- Аргентина как английская криптоколония в XIX веке
- первые бюджеты РФ писали на английском языке
- СССР - криптоколония Британии
- Турция и Китай как криптоколонии
- странные предвоенные действия СССР