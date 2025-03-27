С Весенним равноденствием!

Программа АРИ "Русский взгляд" за 21 марта 2025 года
- началась астрономическая весна
- Масленица и медведи
- учиться на ошибках других стран
- DOGE продолжает борьбу с растратами госбюджета
- в США ликвидировали министерство образования
- в США - революция сверху
- отличия революции от переворота
- всполохи гражданской войны в США
- судебный корпус противодействует администрации Трампа
- кто такой Ши Хуан Ди
- монах Конфузий - создатель современной китайской иероглифики
- функции государства - функции топора
- российские космонавты на МКС как заложники
- налоги в пользу частных лиц в РФ в сфере ЖКХ
- Европа продолжает готовиться к войне с Россией
- Воронеж - город герой
- торговля газом и атака стратегического аэродрома под Энгельсом
- нужна ли русским Одесса
- атака на НПЗ, Курскую АЭС и газораспределительную станция в Судже
- аналитические выводы
- жесты доброй воли бесполезны, Россию всё равно обвинят в нарушениях
- Ватикан встрял в конфликт со своим заявлением
- Армения готова переобуться в воздухе
- ответы на вопросы зрителей