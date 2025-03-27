На переговорах странных лиц делят 404

Программа АРИ "Русский взгляд" за 25 марта 2025 года
- смысл 2 ч 28 мин по мнению зрителей канала
- переговоры в Саудовской Аравии
- затишье на фронтах СВО
- 12 пунктов ультиматума правых сил Европы в адрес евроглобалистов
- пророчество Хлебникова
- явление падение дроздов
- когда птицы бьются о стекло
- иезуит Пит Хегсет и его татуировки
- свастика в небе
- геноцид 1917-1922 годов в России
- татуировки министра обороны США и Ветхий завет
- современные модели физического мира на нашем канале
- подписка на издание "Гунны и готы" продолжается