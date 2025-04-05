Судебный беспредел уже на Западе

Программа АРИ "Русский взгляд" за 01 апреля 2025 года
- поправка к предыдущей передаче
- зловещий восход солнца в США 31.03.2025
- у Дмитрия Галковского пытаются изъять Утиное движение
- в Иране белоголовый орлан напал на ребенка
- X - обозначает Осириса Воскресшего
- раскручивают число 17 (Q)
- Брюссель объявил войну Марин Ле Пен
- масштабные хищения бюджета в США
- масштабные приписки голосов избирателей в США
- кто подставил президента РФ
- Европа продолжает готовиться к войне с Россией
- Сербия и Венгрия создают оборонный союз.
- Великобритания требует зеркального ответа
- расизм в Великобритании
- Госдепартамент США закрывает USAID
- Андрео Росси обещает стартовать производство БТГ EСat NGU в 2025 год