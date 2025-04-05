Программа АРИ "Русский взгляд" за 04 апреля 2025 года
- День освобождения в США
- США объявили торговую войну всему миру
- цены на автомобили АвтоВАЗ превысили покупательную способность потребителей
- сравнение уровня жизни среднего класса в РФ и РИ
- Почта России как пример неэффективности государственного управления
- чрезвычайное положение в США
- США отключили спутник, через который вещало "Радио Свободы"
- США прекращают «Зелёный новый курс»
- цены на нефть падают
- новости новой энергетики из Италии
- новости нового транспорта из Китая
- Ди Вэнса не приняли в Гренландии
- Ле Пен приговорили и обвинили ещё
- ситуация в Турции
- венгерское население Украины за присоединение к Венгрии
- Венгрия собирается выйти из МУС
- Германия совершила акт пиратства
- США угрожают напасть на Иран
- ответы на вопросы зрителей