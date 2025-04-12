Россия как криптоколония - часть 2

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Михайлова
09 апреля 2025 года
- внутренняя политика
- Урсула фон дер Ляйен - потомок Иоганна Людвига Кнопа - представителя английской торговой компании в России
- результат суда по правам на Цифровую машину
- кто писал конституцию России 1993 года
- работает ли в РФ конституция
- почему в Германии нет нормального кинематографа
- раздрай на Западе
- что согласовывалось с МВФ
- кому подчиняется Центробанк
- золотовалютные резервы и право печатать рубль
- иностранные консалтинговые агентства в России
- кто аудирует госорганы в Китае
- пример применения нейросети в ходе записи программы DeepSeek