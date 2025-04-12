Лондонская элита зашевелилась

Программа АРИ "Русский взгляд" за 11 апреля 2025 года
- новые открытия DOGE
- странные авиакатастрофы в США
- спецпосланник Трампа в РФ
- атаки на критическую инфраструктуру России
- Европа продолжает воевать с Россией
- Эстония нападает на проходящие мимо суда
- визит короля Карла III в Ватикан
- принц Гарри во Львове, принц Вильям во Франции
- конфликты в королевской семье
- День космонавтики
- Гжатск и немецкие корни латышских стрелков
- немецкие технические достижения
- в Германии снижают налоги
- в России экономический кризис
- споры с искусственным интеллектом
- популярность печатных изданий
- подарки редакции от слушателей
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Музыка Эльвиры Свирчевской (Московская область)
Картины Анны Шестериковой (Швейцария)
https://www.youtube.com/watch?v=YWGk9P8Rsus Русская жатва