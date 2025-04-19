Правящая и неправящая аристократия Европы

Программа АРИ "Русский взгляд" за 18 апреля 2025 года
- Сталин как иностранный агент
- когда были построены 60 тыс. храмов в России, существовавших к 1917 году
- Романовы - младшая ветвь династии Годуновых
- Зюсс Опенгеймер и Co.
- Голдсмиты, Банк Париба, Голландия и Нидерланды - зачем затирают историю
- Виндзоры - ганноверская династия - представители интернационала правителей
- Гогенцоллерны, кто выжил, и чем занимаются
- судьба Великой Армении
- можно ли скрыть аристократическое происхождение и права собственности?
- иностранные агенты времён СССР
- очередное предательство со стороны Лукашенко