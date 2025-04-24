Россия как криптоколония - часть 4

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Михайлова
20 апреля 2025 года
- кому выгодно пасхальное перемирие?
- конфессиональный состав американского правительства
- резкое падение розничных продаж алкоголя в России в первом квартале, сигнал?
- Россия на первом месте в мире по количеству домохозяйств с кошками
- четвёртый признак криптоколонии - навязывание кабальных договоров местным властям
- навязываемые странам соглашения с международными наднациональными организациями
МВФ, НАТО, ВТО, ВОЗ, МОМ, ESG, ВЭФ
- кто управлял СССР