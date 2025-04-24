Смерть Папы и другие события недели

Программа АРИ "Русский взгляд" за 22 апреля 2025 года
- скончался Папа Римский Франциск
- пророчество Малахии
- конфессиональный состав Верховного суда США
- уход Клауса Шваба
- творения и смерть Зураба Церетели
- Дональд Трамп о бездействии в противлении злу
- переговоры об остановке СВО по линии соприкосновения
- что нужно было делать для укрепления переговорных позиций
- IKEA зарегистрировала новые бренды в России
- сверхкраткое изложения происхождения иудеев
- Луна как искусственное тело
- какие функции были у пирамид
- кто строил крепости-звёзды
- кто и зачем создал дольмены
- о препаратах Синтезтеха
- о чём Трамп может вести переговоры с петромонархиями
- что означает фамилия Джугашвили