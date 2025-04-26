Сохранить Украину не получится

Программа АРИ "Русский взгляд" за 25 апреля 2025 года
- некоторые дополнительные факты о Папе Римском
- МВФ: Начинается новая эра
- директора ЦРУ - католики, иезуиты или члены Мальтийского ордена
- контрреволюция судейского корпуса в США
- срыв переговоров в Лондоне
- заявления Трампа, Ди Вэнса и комментарии Кремля
- текст мирного соглашения по мнению Reuters, Insider и др.
- позиция Украины
- США хотят забрать газотранспортную систему Украины и ЗАЭС
- переговоры в Кремле
- теракт в Балашихе
- проблемы в экономике РФ
- 40 лет Апрельскому пленуму ЦК КПСС 1985 года