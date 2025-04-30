Россия как криптоколония - часть 5

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Михайлова
27 апреля 2025 года
- Иммиграция в колонию жителей из метрополии, формирование ими органов местной власти,
политико-экономической, культурной элиты
- сбежали бывший премьер, 11 первых вице-премьеров, 28 губернаторов и ещё около 50 других высших чиновников
- партия большевиков была создана в Лондоне в 1903
- ущемление гражданских прав аборигенов, насаждение чуждой аборигенам культуры, религии, языка
- Россия на четвертом месте в мире среди стран с наибольшим числом мигрантов
- в Советах директоров стратегических российских предприятий — сплошь иностранцы