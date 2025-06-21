Астрология и реальность

Программа АРИ "Русский взгляд" за 17 июня 2025 года
- астрология 10.06.2025 сработала, но не совсем так, как мы предполагали
- Газпром предложил индексировать тарифы на газ
- подарки Таджикистану
- война и танки
- АвтоВАЗ отказался от гособоронзаказа
- Си посетил Казахстан, опровергнув слухи
- знак для британо-американских отношений на встрече G7
- где пройдёт Великий шёлковый путь v.2
- пути изменений
- обзор военных действий на фронтах Израильско-Иранской войны
- войны XXI века
- британо-американская война на периферии
- аресты тысяч иранских оппозиционеров
- агентами Моссада оказались афганские мигранты
- удары по хуситам
- британский цирк
- новый руководитель МИ-6
- Белоруссия как запаянный котёл
- старая мировая система выродилась
- авианосец Нимиц CNV-68 вошёл в Персидский залив, 17+06+20+25=68, нумерология работает