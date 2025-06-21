Предзнаменования сработали

Программа АРИ "Русский взгляд" за 20 июня 2025 года
- с наступающим праздником!
- о сбывшемся предзнаменовании
- сходство календарей за 1941 и 2025
- госдолг США превысил $37 трлн
- финансовая революция в США
- тезисы выступления президента РФ на ПМЭФ
- мысли зрителей: Шёлковый путь, реакция на события в Иране, что им от нас нужно?
- кто чей актив и кто за кого в ближневосточной войне
- ход военных действий, работа агентов и внутренние распри в Иране
- США готовятся к вступлению в войну с Ираном
- в Иране тоже отключают интернет
- бесы вмешались и оборвали трансляцию программы