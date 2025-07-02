Психоинжиниринговая система управления - новый род войск

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Гильбо
29 июня 2025 года
- реален ли сценарий первого обезоруживающего безъядерного удара по России
- почему РФ не восстановила баланс и не атаковала британские РПКСН
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- время на строительство современных ВС бездарно потеряно
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