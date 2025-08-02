Какой должна быть правильная налоговая система

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Гильбо
31 июля 2025 года
- какие бывают налоги
- к чему приводит неправильная налоговая система
- что такое сеньораж эмитента
- как заменить налоги доходами от сеньоража эмитента и отменить налоги в стране
- что делать с чиновничьим регулированием
- налоговый ценз для участия в выборах
- что такое диктатура трудящихся
- как бы могла развиваться российская экономика без административного гнёта
- как привести в нормальный вид АвтоВАЗ
- на какие границы должна выйти Россия
- сегодняшнее положение - заслуга или преступление?
- проблемы составителей экономических программ в начале 90-х и советской статистики
- имеют ли право управляющие Россией жить за границей