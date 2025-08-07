ГЛУПОСТЬ ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?

тот обречён на её повторение.
Джордж Сантаяна
Пора уже с человеческой глупостью считаться
как с реальной силой.
Фридрих Ницше
При обсуждении публикаций Евгения Михайлова на его канале в Телеграм разгорелась дискуссия о причинах и сути произошедшего в России в феврале 1917 года. Что это было? Заговор, неизбежность, козни иностранных врагов или дурость своих генералов?
Каждый раз в критические моменты истории в памяти всплывают события предыдущих эпох. Но мало знать историю, с чем даже в гиперинформационном XXI веке до сих пор есть серьёзные проблемы. Нужно ещё уметь её верно интерпретировать и извлекать правильные уроки. С этим совсем беда.
В совместных программах мы стараемся не спорить с нашими собеседниками, если только ни в каких-то крайних случаях или для поддержания темы. Однако у АРИ всегда была своя особая позиция, полного совпадения с которой вы на просторах Интернета не найдёте. Часто она настолько сложна для понимания и противоречит вбитым в головы за сотни лет догмам, что когнитивный диссонанс у многих не пропадает даже после десятков часовых лекций.
В сегодняшней России ситуация постепенно подходит к точке, которая до боли напоминает ту, в которой страна оказалась к февралю 1917 года. Вроде бы и страна пока в порядке, и война идёт к победе, пусть и очень медленно и тяжело. А нет успокоенности. У народа на порядок ситуация лучше с доходами, образованием, информированностью чем в начале XX века. А с пониманием того, что с ним случилось 100 лет назад всё плохо точно также как и 30, 50 или все те же 100 лет назад.
Евгений Эдуардович Михайлов относится к апологетам Российской империи и её государственной религии. Вот что он пишет, приводя цитаты известных личностей.
Про Николая II Черчилль говорил: "Согласно характерным для нашего времени поверхностным суждениям, царский режим принято считать недальновидной, прогнившей и ни на что не способной тиранией. Но исследование последних тридцати месяцев [Первой мировой] войны должно скорректировать эти легковесные впечатления и выставить на обозрение главные факты. Мы можем измерить силу Российской империи по ударам, которые она выстояла, по бедствиям, которые она пережила, по неистощимым силам, которые она смогла развить, и по восстановлению собственных сил. В правительствах государств, где происходят великие события, лидеры наций, кем бы они ни были, несут ответственность за неудачи и прославляются за успехи. Неважно, кто выполнял эту тяжелую работу, кто планировал битвы; на верховной ответственной власти лежат и упреки, и похвала за результат".
"Почему Николаю II отказывают [в похвале за результат]? Он совершил много ошибок, но кто из правителей их не совершал? Он не был ни великим полководцем, ни выдающимся правителем. Он был всего лишь простым [??] и искренним человеком средних способностей, мягкого нрава, который в своей повседневной жизни всегда следовал своей вере в Бога. Однако бремя принятия важнейших решений лежало на нем. На самом высшем уровне, где решение проблем сведено к простым «Да» и «Нет», где события переступают пределы человеческого разумения, где все непостижимо, ответы приходилось давать именно ему. Он выполнял роль стрелки компаса. Воевать или не воевать? Наступать или отступать? Направо или налево? Согласиться на демократизацию или держаться твердо? Уйти или проявить стойкость. Вот какими были поля сражений Николая II. Почему же не воздать ему за это должное?" – пишет Михайлов.
И далее: "Самоотверженное наступление русских войск, которое спасло Париж в 1914 году, преодоление мучительного отступления без вооружения, медленное восстановление сил, победы Брусилова, вступление непобедимой и более сильной России в кампанию 1917 года. Неужели в этом не было и доли его заслуги? Несмотря на огромные и страшные ошибки, режим, который он олицетворял, во главе которого он стоял и которому своим личным характером он придавал жизненную искру, к этому моменту выиграл войну для России.
Царь отрекается от трона. Его усилия преуменьшают; его деяния осуждают. Но тогда остановитесь и скажите нам: а кто другой был способен на это? Кто еще мог управлять Россией? В людях талантливых и смелых, людях честолюбивых и гордых духом, отважных и властных недостатка не было. Но никто был не в состоянии ответить на несколько простых вопросов, от которых зависела жизнь и слава России. Держа победу уже в руках, она пала. Но не напрасны были ее героические поступки. Сраженный насмерть, умирающий гигант успел передать эстафету с Востока через океан новому титану, который долго терзался сомнениями и который сейчас встал и начал готовиться к сражению. Российская империя пала 16 марта, 6 апреля в войну вступили Соединенные Штаты Америки".
"Почитайте нормального русского генерала Миллера!" – пишет Михайлов: "Зрелым человеком я радовался исключительным успехам России во всех областях государственной и народной жизни в Царствование Императора Николая II, жестоко оклеветанного Русскими же людьми Царя-Мученика. Устройство крестьянского земледелия, широко открывшее пути к быстрому росту благосостояния 120-миллионной крестьянской массы; колонизация Сибири и Средней Азии в никогда и нигде не виданных размерах; «американский» рост промышленности; внутренней и внешней торговли; переход ко всеобщему обязательному обучению с учреждением ежегодно по 10 тыс. новых народных школ и учреждение многочисленных и самых разнообразных школ для среднего, профессионального и высшего образования, достоинство которого мы особенно оценили, и не мы одни, в тяжкие годы изгнания; усиление военной мощи России и укрепление ее финансового положения; расцвет русских искусств и литературы, победивших весь мир, и, наконец, завершение реформ своего державного Деда привлечением представителей населения к законодательной деятельности — вот краткий перечень главнейших достижений за 20 лет царствования Николая II, вызвавших в 1912 году два грозных предостережения со стороны германских наблюдателей роста России (комиссия проф. Аухагена): «Если Россия будет невозбранно продолжать так развиваться дальше, то через 10 лет, благодаря своим неисчислимым и самым разнообразным естественным богатствам она станет экономически независимой от всего мира и потому будет в состоянии диктовать мировые цены»; другими словами — «завоюет себе мировую экономическую гегемонию». И другое, обращенное к германскому правительству: «ежели война с Россией входит в виды Германии, то ее нельзя откладывать дольше, чем на два года».
Михайлов продолжает цитировать – "Почитаем компетентных профи, британский ген. Нокс": "Накануне революции перспективы кампании 1917 г. были более радужными, чем в марте 1916... Русская пехота была усталой, но не так как двенадцать месяцев назад. Запасы оружия, боеприпасов и техники были больше, чем накануне мобилизации 1914 г. и намного больше, чем весной 1915 или 1916 гг. Ежедневно улучшалось командование. Дух армии был здоровым. Солдаты после зимней передышки забыли бы перенесённые испытания и наступали бы снова с тем же подъёмом, как и в 1916 г. Нет сомнений, что если бы ткань нации в тылу не порвалась, русская армия снискала бы себе новые лавры побед в кампании 1917 г. По всей вероятности, она оказала бы на противника нужное давление, чтобы сделать победу союзников возможной к концу года".
Михайлову вторит и Дмитрий Галковский: "Николая II надо обсуждать в плане хвалебном: Гениальное решение о начале войны, выдвинувшее Россию в безусловные субгегемоны с отличной дальнейшей динамикой. При таком раскладе Россия была гарантированным победителем (три крупнейшие страны, включая гегемона), против двух, причём зажатых в клещи. А с т.з. ресурсов затяжная война вообще была выгодна только России. Россия могла бы спокойно воевать и в 1918 и в 1919, и в 1920. И 1921, 1922, 1923. Германия полностью выдыхалась к 1917. Франция и Англия могли бы поюродствовать на жёсткой карточной системе ещё годика два".
Замечательный панегирик самодержцу Российской империи Николаю II ! Можно практически со всем даже согласиться. Человек, судя по всему, просто оказался не в то время и не на том месте. Что же произошло? Есть несколько срезов, под которыми исследователи рассматривают то страшное время. На поверхности лежит предательство. Крылатое и абсолютно ложное выражение про то, что "у России есть только два союзника – её армия и флот", сказанное императором Александром III, сыграло злую шутку с последним российским царём. Именно армия и флот в лице своих высших генералов под командованием начальника имперского Генерального штаба М.В. Алексеева и командующих всеми фронтами, включая распиаренного А.А. Брусилова, низвергли царя и положили начало серии переворотов в империи, приведших к величайшей даже не геополитической, а цивилизационной катастрофе XX века.
Что это было? Глупость? Предательство? Или закономерность?
Наша чисто человеческая симпатия при сравнении "проклятого" самодержавия и бесовской советской власти лежит, естественно, на стороне первого. В сравнении с тем, кто пришёл ему на смену, Николай II был поистине святым. Но объективность требует разобраться подробнее, что же произошло. "Это нужно не мёртвым, это надо живым" для того, чтобы не наступать на грабли, помня уроки истории.
Первое, что приходит на ум, – февраль 1917 – очевидное глупое предательство на ровном месте, если почитать вышеприведенные отрывки из воспоминаний очевидцев. Работали генералы де по указаниям от своих масонских лож, формально запрещенных, но в реальности повсеместно открыто действовавших, истинные цели хозяев которых товарищам были неизвестны. С высоты нынешней информированности, мы понимаем, что хозяева сидели в Англии и Франции. Сам Николай II, по некоторым данным, состоял во французской масонской ложе, которую возглавлял известный оккультист Папюс.
Напрашивается вывод, что все те генералы были просто кретины. "Тут и дети догадаются, что во время войны крайне опасно устраивать перевороты" - говорит Михайлов. Однако иногда это единственный выход. Хороший пример как раз с Гитлером. Покушение на фюрера произошло в 1944 году, когда Германия находилась в состоянии агонии, а значительная часть генералитета и офицеров была за немедленное прекращение войны на любых условиях, что позволяло сохранить хотя бы государственность. Германия воевала на четырёх фронтах одновременно. В тылу был энергетический кризис, жрать было нечего, нефть Румынии потеряна. Это совершенно другая ситуация, чем в России в 1917 году. Покушение не удалось. Германия потеряла государственность, согласно Ялтинскому и Постсдамскому договорам, на 100 лет. Согласно предсказанию Ванги, Германия больше вообще никогда не будет свободной.
Про Россию XXI века Ванга пророчествовала совершенно другое.
Без объективных причин никакой переворот, подобный февральскому 1917 года, просто не был бы возможен. Недовольство в армии было нешуточное, несмотря на формальные военные успехи и объективное соотношение сил в пользу России. Для обывателей Брусиловский прорыв был победой, а для офицерства, которое в те времена неплохо разбиралось в тактике и стратегии, это была военная катастрофа, потому что в угоду пиару в ходе бессмысленного, с оперативной точки зрения, наступления, была потеряна почти половина и без того истончённого кадрового офицерского корпуса. Гигантские потери русский офицерский корпус понёс и в самом начале Великой войны, когда генералы решили воевать по-старинке, идя открытым строем на заранее подготовленные укрепрайоны (ничего не напоминает?). В офицеры в срочном порядке зачисляли унтеров, наспех подготовленных юнкеров и гражданских добровольцев с высшим образованием. И это в конечном итоге сказалось на устойчивости армии и вместе с ней всей империи самым катастрофическим образом.
Следующий срез - объективная социальная ситуация в стране. За 16 лет XX века террористы убили порядка 17 тыс. человек, включая высших сановников империи (премьер-министра Петра Столыпина, министра просвещения Николая Боголепова, министров внутренних дел Дмитрия Сипягина и Вячеслава Плеве, а также великого князя Сергея Александровича, московского градоначальника графа Павла Шувалова и бывшего военного министра Виктора Сахарова). Реального противодействия этой террористической войне не было. И это бездействие было заложено ещё при Александре II, когда Засулич и других террористов безрезультатно судили судом присяжных вместо военного трибунала. Конституционная монархия с парламентом в начале XX века и запретом смертной казни была передовым либеральным примером, невиданным тогда в "просвященной" Европе. Но соответствовала ли такая система российской реальности?
По форме красиво, по содержанию - не работало, не соответствовало уровню развития общества, даже высших его сословий. И спорить тут не с чем. Практика - критерий истины. На фоне военной победы система полностью развалилась усилиями крайне немногочисленного отряда дураков и предателей, пусть и при поддержке из-вне страны. Несоответствовавшая реалиям политическая система не смогла удержать ситуацию в стране под контролем. Факт есть факт.
Пишут, что незадолго до революции императрица Александра Федоровна (Дармштадтская) настоятельно советовала мужу повесить Гучкова. Немецкая рациональность пыталась скорректировать масонский идеализм и правоверный фатализм (предсказание Авеля уже было известно и царю, и царице). Но тщетно.
У Галковского хорошо про систему наказаний для "революционеров" в ролике "250. Советский театр — VIII. «Империя Луначарского (начало)». Политбеседа №59" рассказано. Это только маленький примерчик неадекватности и разложения системы. Никакой заговор ничего бы не смог добиться, если бы государство не было полностью отчуждено от народа. Да ладно от народа, даже от высшего сословия. Ведь никто (!) не поддержал царя! Белая армия воевала за что угодно, только не за восстановление монархии.
На ровном ли месте такое произошло? Нет, конечно! 200 лет страна жила без необходимых перезревших реформ в экономике. Политические бантики никак не могли это исправить. Сословные привелегии были сродни кастовой системе и на глубинном уровне народом не принимались, а их навязывание с помощью православного духовенства вызывало только глухую ненависть. Даже освобождение крестьян в 1861 году, хотя и шло вровень с мировыми трендами, было проведено только под нажимом победителей в Крымской войне. Постоянное откладывание реформ, а затем их поспешное и не слишком системное проведение, привели к гибели государства. И попам досталось по полной. Российские цари знать не хотели ничего о русском народе, который только и мог бы быть тем самым единственным союзником и защитником власти и государства. Именовали русских православными как и всех остальных этого вероисповедания. Власти нужно было обратиться к чаяниям русского народа, а не выдумывать искусственные конструкты типа православия. Русский народ нужно было сделать субъектом экономики, а не объектом. Хотя бы банковское кредитование для крестьян нужно было сделать доступным, к примеру, как в западноевропейских странах. Многочисленный частный мелкий собственник являлся бы опорой и защитой власти, а не её противником. К тому моменту уже 90% земли находилось в руках крестьян, а интенсивное развитие сельского хозяйства сдерживалось. Крестьянство продолжало жить в своей массе натуральным хозяйством, что было полнейшим анахронизмом. Нужно было поделиться с народом частью власти, а вот об этом царь и подумать не мог, продолжая ориентироваться на уходящую в историческое небытие земельную аристократию, земли которой были уже неоднократно перезаложены. Крестьян же заставляли выкупать их собственную политую потом и кровью землю у помещиков десятилетиями.
Любое самодержавие рано или поздно заканчивает примерно также. Англия - единственное исключение, да и то пока. Пример Византии – классика. О причинах гибели Византии Владислав Карабанов рассказывал неоднократно.
Из нашей редактируемой в настоящий момент книги "Гунны и готы":
"Даже все патриции предали своего императора, отказав в помощи в тяжёлую минуту. Не помогли они центральной власти ни деньгами, ни войсками, которые к тому времени имели повсеместно. Когда венгерский изобретатель новых мощных и скорострельных пушек предложил императору свои услуги, то император обратился к олигархам за деньгами. Но никто из олигархов не пожелал давать деньги на производство современного оружия. А вот турки моментально изыскали деньги. И с помощью тех пушек как раз и разбили укреплённые стены Константинопольской цитадели".
Главный аргумент Михайлова лежит в плоскости геополитики:
– Вы не понимаете, что против соединенных действий великих держав никто не устоит?
Евгений Эдуардович, тогда нужно заворачиваться в саван и ползти на кладбище! Сейчас мы видим ровно тоже самое, что и в 1917 году, только ещё пока в "лайт" варианте. Разве не все великие державы, не считая в какой-то степени Китая и Индии, сейчас против России? А ведь нынешняя Россия по соотношению даже людских ресурсов многократно проигрывает Российской империи образца 1917 года. Если так рассуждать, то Россия обречена. Чем мы тогда вообще занимаемся? Зачем пишем статьи, ведём программы, дискутируем с читателями?
Есть и ещё один срез той реальности, о котором никто кроме АРИ говорить народу не хочет по разным причинам, кто убеждён в чём-то, кто верит во что-то, кто просто боится правды. А правда сурова. Мы люди верующие, а потому во всех таких эпохальных событиях пытаемся узреть либо длань Божью, либо указующий перст, либо попущение Высших сил. Что это было в XX веке? За что такие беды обрушились на русский народ? Могло ли быть подобное испытание случайным? А если неслучайным, то в чём преступление? В таких масштабах же не может быть наказания без преступления?
И вот к каким выводам мы уже давно пришли. Владислав открыл многим глаза, как всегда подойдя к проблеме с неожиданной, можно сказать провидческой стороны. Россия была обречена за 300 лет до появления на свет Николая II.
Русский народ был наказан за предательство своей ведической родной веры и своей родовой элиты. И в этом наказании и состоит эзотерическое значение 1917 года.
Четыреста лет назад, в далёком 1613 году русские отвернулись от своей национальной элиты – Рюриковичей и посадили себе на шею Михаила Романова с его отцом "патриархом" Филаретом. Патриархом последнего сделали польские иезуиты. В России в тот момент было аж два патриарха. С того периода и начался перехват власти и закрепощение русского народа. В 1649 году крепостное право получило отражение в законе – "Соборном уложении". А царь Александр III, можете найти в Интернете и послушать в записи, говорил по-русски уже с ярким немецким акцентом. Трудно было ожидать в 1917 году народной поддержки такой династии, чтобы там кто ни утверждал о "самодержавии, православии и народности".
Владислав Карабанов в одной из передач АРИ радио «Русский взгляд» за 2023 год отмечает: «Русские цари, начиная с Павла I и его детей, уже по-русски не говорили. Их матери были немки да датчанки. Это был верхушечный захват иностранцами власти в России. Считалось, что так принято в мире, и ничего плохого в этом нет. Возможно. Только при Екатерине произошло дальнейшее закабаление России, когда русских крестьян перевели в крепостных. Ну и закончилось это Октябрьским переворотом. И никто, ни один человек [из многомиллионного населения России] не выступил в защиту Романовых. Для династии Романовых народ, который жил в России, был чужим. Единственное, что они принимали, было православие. Возможно, правили они от души, как могли. Но восприятие народа было не совсем как своего. А тем самым была подготовлена вот эта революция».
Смогут ли русские это понять и вынести из этого самого страшного периода своей истории соответствующий урок до того, как полностью сойдут с исторической арены? Очень маловероятно, хотя мы в это верим. Слишком быстро в XX веке русские вышли из фазы пассионарности, проскочив акматическую, пережив надлом в период Второй мировой войны, пройдя инерционную фазу этногенеза в 60-80 гг. Трудно поверить, что так быстро можно дойти до фазы обскурации, а того гляди, регенерации и реликтовой.
Верим мы буквально в чудо, ибо на всё воля Божья. Опираемся же в своих расчётах мы на пророчества и знания русской истории, и делаем всё, чтобы русская история на сём дне не закончилась.