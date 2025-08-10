Объявлена встреча на Аляске

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Михайлова
10 августа 2025 года
- США объявили о завершении 30-летней системы ВТО
- переговоры были предсказаны в 2022 году
- объявлено о встрече президентов РФ и США 15 августа 2025 на Аляске
- кто и когда продал Аляску
- в чём может быть интерес США
- Украина провела срочные консультации с союзниками
- в Лондоне прошла встреча вице-президента США с европейцами
- Зеленский отверг предложенное президентом Трампом мирное соглашение
- исторические параллели с 1917-1918 гг.