Очередная фаза гибридной войны

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Михайлова
24 августа 2025 года
- очередные удары по российской инфраструктуре
- Америка продолжает вести прокси-войну
- что можно было сделать с самого начала
- восстановление памятников, укладка бордюров и завоз мигрантов во время военных действий
- дефицит бюджета и социальных фондов, методы покрытия
- кто и зачем наращивал госдолг при наличии профицита бюджета
- налоги в пользу частных лиц и внезапная децифровизация
- ликвидация паразитных госпрограмм
- методы борьбы с БПЛА, атакующими российскую инфраструктуру
- почему мигранты для работодателей выгоднее своих
- Трамп о причастности США к взрыву Северного потока
- "верните деньги, иначе шандарахнем!", о понижении уровня дипотношений
- зачем РФ оказывала помощь Украине, и кто в этом виноват
- интересная нумерология