Странные реформы в эпоху международной напряжённости

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Михайлова
28 сентября 2025 года
- очередная реформа местного самоуправления
- проблемы государственной почты
- минфин опубликовал проект увеличения налогов
- минфин предложил повысить страховые взносы для ИТ-компаний
- госдума приняла закон о блокировке связи для владельцев арестованных счетов
- минфин готовит новую модель семейной ипотеки
- ТПП планирует завоз сотен тысяч мигрантов из Непала, Вьетнама, Бангладеш и Индии
- напряжённость на европейской границе России и выборы в Молдавии