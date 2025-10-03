Психоз в Европе

Программа АРИ "Русский взгляд" за 29 сентября 2025 года
- неуловимые дроны над Западной Европой
- нагнетание истерии и гонка вооружений под завывания о российской военной угрозе
- реминисценции Второй мировой войны
- Томагавки как следующий шаг эскалации
- новые странности покушения на Чарли Кёрка
- Британия засветилась в израильско-палестинском конфликте
- баллистические ракеты с разделяемыми боевыми частями на вооружении у воинов в шлёпках
- продолжаются продажи книги "Немецкие корни латышских стрелков"