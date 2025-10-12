Как отвечать на провокации?

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Михайлова
07 октября 2025 года
- французские военные в Румынии и Молдавии
- Вучич: "Все готовятся к войне"
- в России останавливают мощности по первичной переработке нефти
- Трамп грозит Томакавками
- коммунистическая помощь украинской пропаганде
- законопроект о поправках в закон «Об обязательном медицинском страховании»
- Матвиенко предложила обязать неработающих трудоспособных граждан платить за ОМС
- последствия отрыва государства от народа
- продолжается распространение книги "Немецкие корни латышских стрелков"