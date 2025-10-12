Смертность от алкоголя. Объективный подход

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Михайлова
12 октября 2025 года
- Топ-10 предприятий-должников в России
- примеры неудачного госуправления предприятиями
- могут ли дроны стать в РФ альтернативой заваливающемуся автопрому
- является ли РФ криптоколонией Таджикистана
- возможные последствия резкого повышения акцизов на алкоголь
- гибель людей от нелегального алкоголя
- что вреднее - дешёвый легальный алкоголь или дорогой?
- 45 погибших от суррогата в Санкт-Петербурге
- на кого работает пропаганда ограничения продаж легального алкоголя?
- нужно ли отменять льготный НДС для отрасли информационных технологий?
- что Россия получила от вложений десятков миллиардов долларов в Сирию?
- помогают ли кадровые замены в правительстве улучшению ситуации в экономике?
- новая инициатива ЦБР по голосованию об изменении дизайна купюр, кому это нужно?
- проблема института репутации в стране
- можно ли доверять ИИ, откуда он берёт информацию?