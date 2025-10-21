Борьба с экономикой продолжается

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Михайлова
19 октября 2025 года
- регулирование организаций по выбросам парниковых газов в РФ
- проблемы со въездом украинцев в РФ
- мигранты как точка создания негативных настроений в народе
- о запрете использования любительских культур, не включённых в Госреестр
- о биологической войне против России, начиная со времён Гражданской войны
- монополизация жизненно важных отраслей с концентрацией производства особо опасна в военное время
- новые атаки на военные производства, ГПЗ и НПЗ
- решение Верховного суда Голландии по делу Юкоса
- многомиллионные акции протеста в США
- продолжается продажа книги авторов АРИ "Немецкие корни латышских стрелков"
