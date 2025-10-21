Главный итог XX века в России

Программа АРИ "Русский взгляд" за 20 октября 2025 года
- о технических трудностях в проведении стримов
- общение в социуме как необходимый элемент развития человека
- основное содержание процесса, прошедшего в России в XX веке
- почему мало кому интересно духовное и интеллектуальное развитие
- ответы на вопросы слушателей
- трагичный пример кхмеров
- кто может помочь русским
- Годуновы, Романовы и церковная революция
- Смоленский кремль - самый большой кремль в мире
- капканы тёмных сил
- движение на фронте