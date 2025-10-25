Программа АРИ "Русский взгляд" за 23 октября 2025 года
- заявление польского министра иностранных дел
- нач генштаба Франции о срочной подготовке к войне с Россией
- 19-й пакет экономической войны ЕС с Россией
- зачем нужны послы, и кем реально был Спартак
- за счёт чего живут импортёры сырья и продовольствия
- ограничения в Европе против европейских граждан - венгерских студентов
- утечка стратегического плана MI6
- король Карл III в Ватикане
- ситуация в мировой финансовой системе стремительно ухудшается
- признаки начинающегося хаоса в Германии
- 2026 - год географии
- как купить книгу "Немецкие корни латышских стрелков"
- ответы на вопросы и замечания зрителей
- вещие сны
- язык обстоятельств
- НИИ ЧаВо в СССР
- причины войны Японии с США
- мир на пороге энергетической революции
- проблемы информационной связи в РФ