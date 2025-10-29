Что может спасти Россию

Программа АРИ "Русский взгляд" за 27 октября 2025 года
- Германия готовится к войне и разрушает свою энергетику
- на что надеется Кремль
- возможные новые покушения на Трампа и Вэнса
- китайцы запустили 16 тыс. дронов под управлением одного компьютера
- антидепрессанты и массовые расстрелы
- Трамп заявил о безаналоговом новом оружии и технологическом превосходстве США
- Тони Блэр о "нации глобальных граждан"
- стрельба на улицах в Германии
- конец швейцарского нейтралитета
- прогноз раввина об окончании войны на Украине