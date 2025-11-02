Мировая война в переходную эпоху

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Гильбо
31 октября 2025 года
- новая эпоха мировых войн началась в 2011 году
- о книге "Постиндустриальный переход и мировая война" 2013 года
- с кем воююет Россия на Украине?
- с кем воююет Израиль в Газе?
- характер боевых действий на СВО
- зачем Лондону нужна Украина?
- масштаб экономических потерь РФ в результате дружбы с США и Англией
- фашизация общества
- зачем английская элита замещает население в самой Англии и в Европе?
- планы английской элиты по Украине, Белоруссии и России
