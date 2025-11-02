Сползание к мировой войне

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Михайлова
02 ноября 2025 года
- 4 ноября в Мадриде пройдёт "секретная" встреча представителей 35 стран - спонсоров Украины
- «Железные дороги Литвы» грозят прекратить транзит в Калининградскую область
- половина замороженных активов российских инвесторов с 2022 года уже разморожена
- в России поднимают налоги, чтобы ЦБ смог быстрее снизить ключевую ставку - Банк России
- c 1 ноября налоговая будет взыскивать долги у россиян без суда
- проблемы межнациональных отношений внутри России
- Иордания вводит безвизовый режим для россиян