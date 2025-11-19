Программа АРИ "Русский взгляд" за 17 ноября 2025 года
- Европа продолжает готовиться к войне с Россией
- как прибалтийские страны распорядились своим самоуправлением
- обострение ситуации в ЮВА и Южной Америке
- система управления миром, основанная на фиатных валютах, подошла к своему краху
- ксеноморфы выходят из тени
- конспирология о химиотрассах оказалась правдой
- ребус с обложки журнала The Economist
- малый ледниковый период XIV-XIX вв.
- Гуляйполе - столица Махно
- кратко о контурах победы по карте СВО
- экономическая ситуация в России резко ухудшается
- ответы на вопросы зрителей в прямом эфире
- новости про НЛО из Америки
- похоронные традиции скифов и русов
- спор о происхождении языков