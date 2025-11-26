Альтернативный план Европы

Программа АРИ "Русский взгляд" за 24 ноября 2025 года
- Писториус о войне и мире
- кто такой Дэн Дрисколл?
- полный список 28 пунктов плана Трампа с комментариями
- кто автор этого плана, по мнению американских сенаторов?
- Европа на словах против плана Трампа
- главное, что волнует чиновников Евросоюза
- конфликт интересов и корпоративная практика
- Марко Рубио о результатах Женевских переговоров США с Европой и Украиной
- отрыжка Брест-Литовского мирного договора 1918 года
- гипотетический план Европы из 24 пунктов
- отдельные украинские предложения
- план урезали до 19 пунктов
- самоустранение МИДа РФ
- Макрон запутался в обозначениях русских фронтов