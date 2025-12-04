Соотношение потенциалов и вероятность мировой войны

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Гильбо
02 декабря 2025 года
- соотношение ВВП, населения, оружия между Россией и странами Запада
- потребность в современном оружии
- перспектива неизбежной войны с Японией
- НАТО рассматривает возможность «упреждающего удара» по России
- потребность США в союзнике в Европе
- история модернизации Красной армии
- Россия накануне трансформации
- могут ли финансисты организовать ядерную войну
