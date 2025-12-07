слушать радио
Кризис мировой науки

07/12/2025 01:10
Редакционные материалы

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Гильбо
02 декабря 2025 года

- остановнка научно-технического прогресса
- превращение физики в схоластику
- система финансирования науки - причина остановки НТП
- основные современные методы получения электроэнергии из XIX века
- человеческая глупость как реальный фактор
- эфирная энергетика
- решение проблемы противоречивых свойств эфира
- стоячие волны и передача энергии по воздуху, опыты Теслы
- пример мозгокрутки вокруг открытия Де Бройля
- математические противоречия ОТО

