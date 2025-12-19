РФ и международные напёрсточники

Программа АРИ "Русский взгляд" за 18 декабря 2025 года - кто принимает решения в мире - лохи миллиардеры - сколь долго можно издеваться над народом, исторический опыт - языковые различия в терминах - возможны ли столетние планы - готы - прародители европейской цивилизации - очередное историческое открытие АРИ: галлы и алане это одно и то же - как общаться с так называемым "искусственным интеллектом" - опасность распространения реальных знаний среди дикарей - иерархия уровней мирового управления - участник войны выставляет себя посредником - гражданская война продолжается