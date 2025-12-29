Беспощадная и бессмысленная борьба с русским Интернетом

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Михайлова
24 декабря 2025 года
- осеннее обострение борьбы с коммуникациями граждан
- как нормальные люди боролись бы с иностранными колл-центрами
- кто и зачем разрушает Интернет
- кто контролирует глобальную торговлю наркотиками
- для чего в РФ созданы диаспоры?
- русофобов ничего хорошего в случае поражения России не ждёт
- кто даёт команды Роскомнадзору
- будет ли ответственность за исполнение преступных приказов?
- концептуальная ошибка попытки прописать все возможные взаимоотношения в законах
- что происходит в стране, где 2 млн человек являются дропперами?
- борьба с интернетом для торможения развития страны
- идеологическая борьба на равных с фантастическими сущностями